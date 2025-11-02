IL RE SOLE! Jannik Sinner batte un temibile Auger-Aliassime trionfa a Parigi e torna n1 del mondo!

Jannik Sinner si prende tutto! Primo trionfo 1000 della stagione e ritorno al numero uno del mondo. L’altoatesino trionfa a Parigi, rompendo finalmente la maledizione dei Masters 1000 nel 2025, superando in finale il canadese Felix Auger-Aliassime in due set con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Si tratta del 23° titolo in carriera per Sinner, che soprattutto con questa vittoria supera Carlos Alcaraz e si riprende il trono del ranking ATP. Miglior viatico possibile in vista delle ATP Finals di Torino, che sono il grande obiettivo di questo finale di 2025 per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - IL RE SOLE! Jannik Sinner batte un temibile Auger-Aliassime, trionfa a Parigi e torna n.1 del mondo!

