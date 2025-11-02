Il rap di Anna Pepe dal vivo a Bologna

Bolognatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 novembre all'Unipol Arena: Anna. Anna Pepe, rapper classe 2003, è diventata famosa a soli 16 anni con il singolo “Bando” (2020), che ha raggiunto la vetta della classifica Fimi e ottenuto il disco d’oro. È stata l’artista italiana più giovane a conquistare questo risultato. Il brano ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Anna Pepe, chi è la rapper che spopola su TikTok: «È bellissimo che i boomer non sappiano chi sono» - «Sono sempre protetta come la regina Elisabetta / scendo da un mezzo gangsta, troppa vodka, mi gira la testa / gli ho fatto una promessa, quando scendo lo porto in hotel / quanto cazz. Si legge su ilmattino.it

Chi è Anna Pepe/ Da Bando a 30 gradi: “ho sdoganato il rap fatto da donne ad alti livelli” - Anna Pepe con 30 gradi è la regina dell'estate 2024: la rapper è tra le cantanti più ascoltate e trasmesse dalle radio e il suo tour è sold out! Lo riporta ilsussidiario.net

Anna Pepe, la 'baddie' compie 22 anni. Come è cambiata dall'esordio al successo: «Prima ero un po' in carne e mi prendevano in giro» - A Vanity racconta: «È un dato di fatto: ho sdoganato il rap fatto da donne ad alti livelli, e ci sono ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Rap Anna Pepe Vivo