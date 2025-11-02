Il rap di Anna Pepe dal vivo a Bologna

Il 26 novembre all'Unipol Arena: Anna. Anna Pepe, rapper classe 2003, è diventata famosa a soli 16 anni con il singolo "Bando" (2020), che ha raggiunto la vetta della classifica Fimi e ottenuto il disco d'oro. È stata l'artista italiana più giovane a conquistare questo risultato.

Anna Pepe ha infiammato Monsterland Imola! Ieri sera, ad Halloween 2025, il pubblico del Monsterland Festival all'Autodromo di Imola ha vissuto una notte da urlo con la performance di Anna Pepe.

Anna Pepe, chi è la rapper che spopola su TikTok: «È bellissimo che i boomer non sappiano chi sono» - «Sono sempre protetta come la regina Elisabetta / scendo da un mezzo gangsta, troppa vodka, mi gira la testa / gli ho fatto una promessa, quando scendo lo porto in hotel»

Chi è Anna Pepe/ Da Bando a 30 gradi: "ho sdoganato il rap fatto da donne ad alti livelli" - Anna Pepe con 30 gradi è la regina dell'estate 2024: la rapper è tra le cantanti più ascoltate e trasmesse dalle radio e il suo tour è sold out!

Anna Pepe, la 'baddie' compie 22 anni. Come è cambiata dall'esordio al successo: «Prima ero un po' in carne e mi prendevano in giro» - «È un dato di fatto: ho sdoganato il rap fatto da donne ad alti livelli»