Il ragazzino che sale sul tetto dello stabile abbandonato e precipita da 5 metri

Halloween da brivido per un ragazzino che è precipitato dalla tettoia di un edificio abbandonato. Un volo di circa 5 metri e poi l’immediata chiamata dei soccorsi.Il fatto è accaduto nella serata di venerdì 31 ottobre, a Besana Brianza. Erano circa le 19 quando il ragazzino si trovava in un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

