Il racconto shock di un ex detenuto | tre giorni senza acqua né letto Sappiamo che hai fatto i nomi ad Avellino

Avellinotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele Delisati ha trentasette anni, è nato a Caserta, vive a Marcianise. Il 23 luglio 2025 viene tradotto dai carabinieri della stazione di Marcianise alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Lo racconta lui, in una dichiarazione scritta.L’ingresso in carcere e le minacce. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

L'ex sparita con i soldi, la nuova compagna "corriere" con le dosi nella vagina. Il racconto del detenuto pusher - Alzando anche il tiro sulla quantità da portare man mano dietro le sbarre ... Come scrive romatoday.it

Ascoltò il racconto di Cucchiagli atti lettera di ex detenuto - Stefano Cucchi gliela raccontò e lui scrisse tutto, anche se in un italiano molto incerto. Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Racconto Shock Ex Detenuto