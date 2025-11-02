Il quesito del 2 novembre | la reincarnazione è realtà o fantasia?

2 nov 2025

Di reincarnazione si parla da millenni, con credenze che risalgono almeno all’antica Grecia e all’India, dove il concetto è fondamentale in religioni come l’Induismo e il Buddismo. L’idea di un’anima che rinasce in diversi corpi è presente in varie culture e filosofie antiche, come il pitagorismo e le dottrine orfiche, ma è assente nel pensiero . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

