Il Purgatorio esiste? Viaggio nella chiesa di Roma con le impronte delle anime

"Quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno". È così che lo chiama Dante Alighieri nella sua Divina Commedia. Il Purgatorio è per la Chiesa la purificazione finale di quelle anime imperfette che così ottengono la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. Un insegnamento che fonda le sue basi sulla pratica della preghiera per i defunti già presente nelle Sacre Scritture e affermato già dai padri della Chiesa. Sant'Agostino, caro a Leone XIV, scriveva nel IV secolo: "non si può negare che le anime dei defunti possono essere aiutate dalla pietà dei loro cari ancora in vita".

