Il PSG vince nel finale e rimane con due punti di vantaggio in testa alla Ligue 1

2025-11-02 00:41:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Paris Saint-Germain ha tardato a strappare tutti e tre i punti nello scontro di Ligue 1 in casa contro il Nizza per preservare un vantaggio di due punti in testa. Sembrava che i vincitori della Champions League dovessero perdere punti per la seconda partita consecutiva fino a quando, a partita inviolata, Goncalo Ramos ha segnato al 95? regalando agli uomini di Luis Enrique la vittoria che li tiene sopra il Marsiglia al vertice della massima serie francese. Ramos ha segnato gol nel secondo tempo in quattro diverse occasioni già in questa stagione, dopo averlo fatto nella finale di Supercoppa Uefa contro il Tottenham, così come contro Atalanta e Barcellona in Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

