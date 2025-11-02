Torino, 2 novembre 2025 - Halloween da incubo per un ragazzo invalido di 15 anni, in balia delle sevizie di alcuni cosiddetti amici. A denunciare il fatto è stata la mamma con un post sui social su un gruppo cittadino, quello di Moncalieri, nel Torinese. La donna ha reso noto che il figlio è stato chiuso per ore dentro una stanza, minacciato con un cacciavite. Ma non solo, gli sono stati rasati capelli e sopracciglia, poi è stato costretto a immergersi nel fiume Po, e rilasciato davanti alla stazione di Porta Nuova, a Torino. Le torture risalirebbero, secondo il racconto, alla notte di Halloween. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il post choc di una madre: “Mio figlio 15enne invalido torturato per ore e gettato nel Po dagli amici ad Halloween”