Il Pontefice al Cimitero del Verano di Roma depone un mazzo di rose bianche su una tomba

Agi.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Circa 2.000 le persone presenti al Verano per la messa presieduta da Papa Leone XIV in occasione della giornata della commemorazione dei defunti. Il Pontefice ha deposto un mazzo di rose bianche sulla tomba della famiglia Nicolini, una delle prime collocate all'ingresso del cimitero Monumentale del Verano. Ad accogliere Leone XIV, la vicesindaca Silvia Scozzese. 🔗 Leggi su Agi.it

il pontefice al cimitero del verano di roma depone un mazzo di rose bianche su una tomba

© Agi.it - Il Pontefice al Cimitero del Verano di Roma depone un mazzo di rose bianche su una tomba

Altri contenuti sullo stesso argomento

pontefice cimitero verano romaContribuisci a mantenere questo sito gratuito - Leone celebra la Messa al Cimitero del Verano per il 2 novembre: «Dio, in Gesù Cristo, ha sconfitto la morte per sempre aprendo un passaggio di vita eterna nel tunnel della morte, perché, uniti a Lui, ... Secondo famigliacristiana.it

pontefice cimitero verano romaGrande attesa per Papa Leone XIV che dirà messa per la prima volta al cimitero del Verano il 2 novembre - Il pontefice si recherà a commemorare i defunti alle 16 nel cimitero romano nel cuore della città, a comunicarlo è stato giovedì mattina il Vicariato ... Lo riporta roma.corriere.it

pontefice cimitero verano romaIl 2 novembre la Messa di Papa Leone al Verano - Nel giorno della commemorazione dei defunti, il pontefice presiede la celebrazione eucaristica all'ingresso monumentale, alle 16. Scrive romasette.it

Cerca Video su questo argomento: Pontefice Cimitero Verano Roma