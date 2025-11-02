Il Pontefice al Cimitero del Verano di Roma depone un mazzo di rose bianche su una tomba
AGI - Circa 2.000 le persone presenti al Verano per la messa presieduta da Papa Leone XIV in occasione della giornata della commemorazione dei defunti. Il Pontefice ha deposto un mazzo di rose bianche sulla tomba della famiglia Nicolini, una delle prime collocate all'ingresso del cimitero Monumentale del Verano. Ad accogliere Leone XIV, la vicesindaca Silvia Scozzese. 🔗 Leggi su Agi.it
Leone celebra la Messa al Cimitero del Verano per il 2 novembre: «Dio, in Gesù Cristo, ha sconfitto la morte per sempre aprendo un passaggio di vita eterna nel tunnel della morte, perché, uniti a Lui, ...
