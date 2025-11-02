Il Ponte sullo Stretto non si ferma | la Lega rilancia su occupazione e sviluppo per Sicilia e Calabria

Messinatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ponte sullo Stretto non si ferma. Il governo nazionale ha già ribadito che l’opera verrà realizzata, al di là del momentaneo stop causato dall’inaspettata decisione della Corte dei Conti.Domani alle 19.00 si riuniranno, in concomitanza, i direttivi provinciali della Lega di Messina e di Reggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

