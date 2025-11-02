Il ponte sull' Enza non può più aspettare servono interventi urgenti e concreti

“Ad agosto avevo già portato in Regione il problema del ponte sull’Enza, chiedendo interventi urgenti di pulizia del greto. Oggi, dopo due mesi e in piena stagione piovosa, la situazione è pressoché la stessa: il letto del fiume è ancora pieno di sabbia e detriti e ad ogni allerta meteo sale la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it