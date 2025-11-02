Il Piano casa a Milano è già un flop | una sola area assegnata e il sospetto che qualcosa non funzioni

di Elena Comelli * Doveva essere la risposta del Comune di Milano all’emergenza abitativa e, per quanto criticabile sotto più aspetti (primo fra tutti la scarsa se non nulla attenzione all’edilizia pubblica), il Piano casa dell’allora assessore Guido Bardelli (dimessosi dopo quanto emerso dalle chat intercettate nell’ambito delle inchieste sul Modello Milano) ha sicuramente due meriti: 1. Quello di esistere (erano decenni che il Comune di Milano non metteva in campo un piano casa) 2. Quello di individuare un target di riferimento (lavoratori e lavoratrici con un reddito regolare, ancorché medio basso) invece di parlare genericamente di risposta al bisogno abitativo O forse oggi è il caso di dire che il piano questi meriti li aveva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

