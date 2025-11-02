Il Pd ‘chiama’ il governo | Basta circo con animali

Imola, 2 novembre 2025 – Riparte il dibattito, sempre piuttosto caldo a livello locale, sulla presenza degli animali nei circhi. Il Consiglio comunale ha approvato l’altra sera, con il sì della maggioranza e l’astensione di FdI e Lega, una mozione che impegna il sindaco e la Giunta a “sollecitare il Governo nazionale, in quanto materia di sua diretta competenza, perché si attivi per riformare l’attuale disciplina degli spettacoli viaggianti superando la presenza degli animali”. Il documento è stato presentato dal Pd e, come detto, sostenuto dagli alleati Imola Corre e Sinistra imolese. Di corsa in treno verso Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Pd ‘chiama’ il governo: “Basta circo con animali”

