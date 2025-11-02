Il patriarcato ha più di un volto? L’intervista a Belen Rodriguez lo prova
Se anche voi, lettori, siete convinti che il patriarcato sia un fenomeno inconsistente senza alcuna valenza, sono obbligata a farvi ricredere. Se, in aggiunta, pensate che il suddetto termine sia stato coniato per screditare il genere maschile, sono tenuta a spiegarmi meglio. Per farvi avvicinare al concetto di patriarcato e al perché sia negativo per ambo i sessi, vi cito quanto successo durante l’intervista a Belve che vede protagonista Belen Rodriguez. Qualora foste all’oscuro di quanto detto dalla conduttrice argentina, a seguire ne parleremo opportunamente. La violenza sugli uomini, quindi, è meno grave?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Diciassette anni di terrore. Un serial killer senza volto. La miniserie IL MOSTRO ripercorre una delle storie più inquietanti della cronaca italiana, quella del Mostro di Firenze, il primo vero serial killer italiano e degli otto duplici omicidi commessi tra il ’68 e l’85 n - facebook.com Vai su Facebook