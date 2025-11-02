Se anche voi, lettori, siete convinti che il patriarcato sia un fenomeno inconsistente senza alcuna valenza, sono obbligata a farvi ricredere. Se, in aggiunta, pensate che il suddetto termine sia stato coniato per screditare il genere maschile, sono tenuta a spiegarmi meglio. Per farvi avvicinare al concetto di patriarcato e al perché sia negativo per ambo i sessi, vi cito quanto successo durante l’intervista a Belve che vede protagonista Belen Rodriguez. Qualora foste all’oscuro di quanto detto dalla conduttrice argentina, a seguire ne parleremo opportunamente. La violenza sugli uomini, quindi, è meno grave?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il patriarcato ha più di un volto? L’intervista a Belen Rodriguez lo prova