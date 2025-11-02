Dopo il rifugio antiaereo Quintino Sella, il Comune della Spezia si accinge a recuperare un altro pezzo di storia della città. Nel mirino di Palazzo civico, ora, c’è la riqualificazione e l’utilizzo del rifugio antiaereo Tommaseo, situato nel cuore storico del quartiere del Torretto: uno dei principali rifugi in cui gli spezzini potevano trovare riparo a ogni allarme lanciato dalle sirene antiaeree. Nei giorni scorsi la determina con cui sono stati approvati il progetto esecutivo, lo stanziamento delle risorse e le modalità della gara pubblica attraverso la quale sarà affidato l’appalto per i lavori di recupero della storica struttura, completamente interrata sotto l’asse di via XX settembre, e nella quale si accedeva attraverso tre varchi: il primo, oggi obliterato dalla ricostruzione della fontana del Palazzo delle Poste; il secondo sfociante nel cortile interno del medesimo edificio, il terzo – l’unico utilizzabile oggi – che si apre su via del Torretto, sull’asse di via Tommaseo, all’incrocio tra le due vie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il passato da recuperare. Via ai lavori al Tommaseo