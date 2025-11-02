Il Paradiso delle Signore anticipazioni 3 novembre | la vendetta di Adelaide
Colpi di scena al Circolo e al grande magazzino: tra vecchi amori, segreti svelati e scelte che pesano, la Contessa Adelaide prepara la sua mossa. Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di lunedì 3 novembre. Lunedì 3 novembre Il Paradiso delle Signore torna con una puntata che rimette in moto vecchie questioni e nuove scelte. Adelaide non ha intenzione di chiudere un occhio sulla storia tra Rosa e Marcello, tutto il contrario: la sua mossa sarà decisiva. In negozio, invece, arrivano decisioni rimandate da troppo tempo e incontri che riaprono ferite mai guarite. Scopriamo di più con le anticipazioni del nuovo episodio alle 16. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
