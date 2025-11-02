Il Papa | Il dolore per la fine rimane ma nel tunnel della morte c’è un passaggio di vita eterna

Repubblica.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messa al cimitero romano del Verano nel giorno della commemorazione dei defunti con duemila fedeli. “La fede nella risurrezione non è semplice ottimismo umano”. Domani la messa in San Pietro in ricordo di papa Francesco. 🔗 Leggi su Repubblica.it

