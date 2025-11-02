Il Papa | Il dolore per la fine rimane ma nel tunnel della morte c’è un passaggio di vita eterna

Messa al cimitero romano del Verano nel giorno della commemorazione dei defunti con duemila fedeli. "La fede nella risurrezione non è semplice ottimismo umano". Domani la messa in San Pietro in ricordo di papa Francesco.

Con dolore Papa Leone XIV ha parlato oggi degli attacchi contro l'Ucraina, unendosi alla sofferenza del popolo colpito. Il Suo appello alla fine della violenza e all'apertura alla pace è un grido di umanità.

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE Sabato 11 ottobre saremo in Piazza San Pietro per la recita del Rosario insieme a Papa Leone XIV. Invitiamo tutti a partecipare perché, come ha detto il Santo Padre: "Il grido di dolore delle centinaia di migliaia di vittime

Il Papa: «Profondo dolore per la strage di cristiani in Congo» - Papa Leone è tornato a esprimere "profondo dolore" per "il brutale attacco terroristico" avvenuto nella notte tra il 26 e 27 luglio scorso a Komanda nella parte orientale della Repubblica democratica

Il Papa, profondo dolore per attentato a chiesa in Congo - Papa Leone ha appreso "con sgomento e profondo dolore" la notizia dell'attacco contro la parrocchia a Komanda, nella Repubblica Democratica del Congo