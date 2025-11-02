L’ex magistrato Luca Palamara: «Grosso, leader del comitato anti riforma, mi tira in ballo per il “vecchio sistema opaco” del Csm e dice che è già stata fatta pulizia. Dovrebbe essere più prudente. Probabilmente ignora come siano stati nominati i suoi prossimi congiunti». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il papà del “No” è un figlio delle correnti»