Il papà del No è un figlio delle correnti

Laverita.info | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex magistrato Luca Palamara: «Grosso, leader del comitato anti riforma, mi tira in ballo per il “vecchio sistema opaco” del Csm e dice che è già stata fatta pulizia. Dovrebbe essere più prudente. Probabilmente ignora come siano stati nominati i suoi prossimi congiunti». 🔗 Leggi su Laverita.info

il pap224 del no 232 un figlio delle correnti

© Laverita.info - «Il papà del “No” è un figlio delle correnti»

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Pap224 No 232 Figlio