Il palazzo Suona - concerto del Florence Acco Quartet - quartetto di fisarmoniche

Concerto del Florence Acco QuartetPéter Kiss - Irene Squizzato - Giuseppe De Nitto - Anna Bodnar: FisarmonicaProgrammaJanusz Wojtarovics (1971) - “The Heart ”Johann Sebastian Bach (1685–1750) - Concerto in La minore BWV 1065 - (Adattamento per quattro fisarmoniche di Ivano Battiston)Johann. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

