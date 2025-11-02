Il padre di Kenshiro entra in collezione agli Uffizi

Firenzetoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima volta agli Uffizi questo pomeriggio per il grande autore di manga Tetsuo Hara, creatore del leggendario Ken il guerriero; nell'occasione, ha donato alla Galleria il suo autoritratto, diventando così il primo mangaka a entrare nella collezione di autoritratti d'artista del museo, la più. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Padre Kenshiro Entra Collezione