Per risolvere il problema del polo scolastico di Villa Redenta l’amministrazione comunale si affida ad un professionista esterno. Restituire i terreni ai legittimi proprietari o procedere con l’esproprio? Ad indirizzare il Comune nella soluzione da intraprendere sarà lo studio tecnico del dottor Paolo Pizzichetti. Con apposita determinazione dirigenziale è stato affidato al professionista "il servizio di determinazione del più probabile valore di stima dell’appezzamento del terreno (area di sedime e pertinenza della scuola primaria Villa Redenta) ai fini di una eventuale procedura di acquisizione sanante". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il nodo della scuola di Villa Redenta. Esproprio postumo o demolizione?. Il Comune si affida all'esperto