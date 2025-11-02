Il Napoli resta enigmatico non trova la linea della continuità Gazzetta

La Gazzetta ovviamente scrive di Napoli-Como 0-0 e lo fa con Pierfrancesco Archetti: Partenza, cadute, rinascita, frenatina. Il Napoli della prima porzione di stagione resta enigmatico, non trova la linea della continuità, in qualsiasi competizione. Aveva sempre vinto in casa in questa annata, il Como aveva sempre perso qui nella sua storia in A. Ma il pareggio è un verdetto onesto, anche se gli ospiti si fanno apprezzare e hanno l’occasione per far svoltare il match quando Morata si fa parare un rigore da Milinkovic. Però nella ripresa il Como non è pericoloso e non approfitta di un Napoli sbiadito in certi singoli, ma che sa tenere lontani i rivali dalla sua porta, tanto che il gigante serbo dopo il rigore non deve quasi più intervenire. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

