Il Napoli ha il record di rigori parati | 7 su 14 dal 2022 come Las Palmas e Bochum – Corsport

Il Napoli è la squadra che para più rigori in Europa: 7 su 14 dal 2022 (come Las Palmas e Bochum) – Corsport Il Napoli squadra para-rigori. È la squadra che dal 2022 ha parato 7 rigori su 14, solo Las Palmas e Bochum hanno eguagliato questo primato. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino: Se a Camarda martedì a Lecce si poteva concedere l’alibi dell’età, a Morata, campione d’Europa con la Spagna, un campione fatto e finito, non resta che cavarsela con la giustificazione del para-rigori contro. Vanja si ripete, quattro giorni dopo, parando un altro penalty, il secondo di fila, il settimo dal 2021, il sesto – come Vasilj del St. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

