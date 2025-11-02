Il Napoli è meno lucido meno energico della squadra che giocava una partita a settimana Corsera

Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, scrive dello 0-0 tra Napoli e Como ieri al Maradona. Ecco qualche stralcio dell’articolo: Il Napoli ha portato a casa un punto, e contro la squadra allenata da Fabregas è un punto che pesa. Il quadro è contemporaneo: il Como è in netta crescita rispetto alla scorsa stagione, il Napoli è meno lucido, meno energico di quella squadra che qualche mese fa si gestiva con una partita a settimana. Meno incisivo. Chi ha fatto vedere calcio? Il Como, la risposta è fin troppo evidente, ma il merito del Napoli resta quello di aver tenuto botta, di essersi «salvato» rispetto all’esibizione a tratti perfetta degli avversari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

