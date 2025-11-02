Il musical di Charlie Brown Tutto esaurito al Giglio Lazzarini | Felici del risultato

Grande attesa per “ Sei un brav’uomo, Charlie Brown ”, il musical prodotto dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini in collaborazione con Lucca Comics & Games e il Teatro Rossetti di Trieste, in scena oggi alle ore 16.30. Il cast è composto da alcuni tra gli attori più amati del musical italiano: Alberto Salve (Charlie Brown), Giulia Fabbri (Sally Brown), Beatrice Baldaccini (Lucy), Roberto Tarsi (Snoopy), Massimiliano Carulli (Schroeder) e Damiano Faggionato (Linus); a completare il cast, come swing, Caterina Gabrieli e la regia del lucchese Eugenio Contenti, apprezzato anche all’estero. "Sono felice per il risultato raggiunto – afferma Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro – e, aver contribuito con un nostro progetto di successo, all’edizione 2025 di Lucca Comics & Games. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

