Il murale di San Francesco accoglie i pellegrini

Un murale per accogliere i pellegrini a San Leo: l’arte di Jodypinge lungo il cammino di San Francesco. Lungo la Marecchiese, all’altezza di Ponte Santa Maria Maddalena, il sentiero di San Francesco si arricchisce di un nuovo simbolo. L’artista di Novafeltria Jody Boschetti, in arte Jodypinge, ha realizzato una suggestiva opera raffigurante San Francesco sulla facciata dell’area di sosta dedicata ai pellegrini e agli escursionisti. Completata nell’aprile 2024, di proprietà del Comune, ospita anche una grotta naturale, un tempo usata come cambusa e rifugio durante la guerra. Ora, grazie all’intervento artistico di Jodypinge e a un nuovo arredo interno, l’area di sosta assume una rinnovata identità, diventando un riferimento riconoscibile per i viandanti del cammino francescano e chi percorre la Marecchiese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il murale di San Francesco accoglie i pellegrini"

