Il municipio è cardioprotetto Installato un defibrillatore

Il municipio è dotato di un defibrillatore che, nei prossimi giorni, sarà posizionato in una teca all’esterno del palazzo. Si tratta del diciottesimo dispositivo presente sul territorio per il quale è stata svolta la formazione che ha interessato una ventina di dipendenti comunali. Una mattinata di lezione teorica e di pratica, a cura della Salvamento Versilia, svolta nella sala conferenze della Croce Bianca a Querceta. Le simulazioni, con uso di manichini e dei dae didattici – uno dei quali appena donato dal Comune all’associazione – ha permesso di testare direttamente le procedure da adottare in caso ci si trovi a prestare il primo soccorso a una persona colpita da arresto cardiaco o con ostruzione delle vie respiratorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

