Il mondo del calcio piange Galeone | il ‘maestro’ di Allegri ci saluta a 84 anni

Il mondo del calcio piange una figura molto importante. Giovanni Galeone, ex allenatore di Napoli e Pescara, è morto oggi all'età di 84 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il mondo del calcio piange Galeone: il ‘maestro’ di Allegri ci saluta a 84 anni

Il mondo del #calcio dice addio all'allenatore Giovanni #Galeone. Simbolo del Pescara, maestro di Allegri, fautore del modello 4-3-3, aveva 84 anni ed era malato da tempo - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nel calcio: è scomparso Giovanni Galeone, storico maestro di Allegri - L’ex calciatore e allenatore di Pescara e Napoli tra le tante aveva 84 anni. Si legge su milannews.it

Il calcio piange la scomparsa di Galeone: giocò nell'Avellino negli anni sessanta - Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Giovanni Galeone, allenatore stimato e con una breve esperienza da calciatore nell'Avellino, nella stagione 1960- Scrive msn.com

Mondo del calcio in lutto: ci ha salutato Giovanni Galeone - Nel pomeriggio è venuto a mancare il tecnico Giovanni Galeone all’età di 84 anni dopo una malattia che lo aveva colpito negli ultimi tempi. Da grossetosport.com