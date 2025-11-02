Il mistero di Piera Pinna Restano tanti interrogativi | Si controlli il cellulare

Un nuovo appello dalla Sardegna per trovare e capire cosa possa essere successo a Piera Pinna, la a 69enne che il 21 settembre è entrata dentro il bosco di Medicina (Pescia) per cercare funghi e non ha più fatto ritorno. "Sono passate settimane, ma il suo silenzio è assordante e l’assenza di tracce alimenta un dubbio che non possiamo ignorare", scrivono i familiari dalla Sardegna, terra di cui Piera era originaria. "Le vaste ricerche condotte per una settimana da squadre di soccorso, con droni, elicotteri e cani molecolari, non hanno dato alcun risultato si legge nel post –. Nessun indumento, nessun paniere, nessun odore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

