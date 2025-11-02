Il mistero di Piera Pinna Restano tanti interrogativi | Si controlli il cellulare
Un nuovo appello dalla Sardegna per trovare e capire cosa possa essere successo a Piera Pinna, la a 69enne che il 21 settembre è entrata dentro il bosco di Medicina (Pescia) per cercare funghi e non ha più fatto ritorno. "Sono passate settimane, ma il suo silenzio è assordante e l’assenza di tracce alimenta un dubbio che non possiamo ignorare", scrivono i familiari dalla Sardegna, terra di cui Piera era originaria. "Le vaste ricerche condotte per una settimana da squadre di soccorso, con droni, elicotteri e cani molecolari, non hanno dato alcun risultato si legge nel post –. Nessun indumento, nessun paniere, nessun odore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il mistero di Piera Pinna, il caso e gli interrogativi. I parenti della donna scomparsa: “Aiutateci a trovarla” - La 69enne è diventata un fantasma un mese fa nei boschi di Medicina ... Scrive msn.com
Sparisce mentre va alla ricerca di funghi: è giallo sulla scomparsa di Piera Pinna - C’è grande apprensione a Bosa e in Planargia per le sorti di Piera Pinna, la 69enne bosana scomparsa lo scorso 21 settembre nei boschi di Medicina di Pescia. Come scrive lanuovasardegna.it
La scomparsa di Piera nel bosco. “Le nostre vite sono sconvolte” - Un caso che tiene con il fiato sospeso terre lontane: la Toscana, dove Piera Pinna vive da tanti anni a San Miniato e ha un’azienda agricola, e la Sardegna, di cui la 69enne è originaria. Scrive msn.com