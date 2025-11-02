Il Milan di Allegri vince nel giorno di Galeone 1-0 alla Roma il Napoli è solo in testa alla classifica

Lectio del Milan di Allegri: 1-0 alla Roma di Gasperini che pure gioca un’ottima mezz’ora e può anche pareggiare nel finale su rigore ma Dybala stasera non è lui e se lo fa parare da Maignan. Si fa male calciandolo, come De Bruyne. In mezzo a tutto questo c’è il Milan e c’è Leao che confeziona il primo gol con un uno contro uno terrificante contro Ndicka. Se lo beve e poi serve dietro l’accorrente Pavlovic che segna. Tutto questo nel finale del primo tempo. La ripresa è tutta del Milan che potrebbe segnare almeno due gol, se non tre, tra Leao e Nkunku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Milan di Allegri vince nel giorno di Galeone (1-0 alla Roma), il Napoli è solo in testa alla classifica

