Il Messina si arrende per la prima volta in trasferta la Nissa fa bottino pieno
Il Messina ha incassato a Caltanissetta la prima sconfitta stagionale in trasferta. La squadra giallorossa è uscita sconfitta, infatti, per 1 a 0 dallo stadio “Tomaselli” nella 10^ giornata del campionato di serie D. Padroni di casa subito in vantaggio grazie al colpo di testa di Terranova. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MESSINA | Cosa ne pensano i messinesi di quanto sta accadendo a Roma sul destino del Ponte? IL VOX - facebook.com Vai su Facebook