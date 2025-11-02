Il Messina si arrende per la prima volta in trasferta la Nissa fa bottino pieno

Il Messina ha incassato a Caltanissetta la prima sconfitta stagionale in trasferta. La squadra giallorossa è uscita sconfitta, infatti, per 1 a 0 dallo stadio “Tomaselli” nella 10^ giornata del campionato di serie D. Padroni di casa subito in vantaggio grazie al colpo di testa di Terranova. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

