Il mercato ortofrutticolo Dal boom economico ad oggi | meno banchi ma tanto lavoro
Ottobre 1960. Mentre in Italia si cominciava a respirare l’aria nuova del "miracolo economico", anche a Forlì inaugurava una delle opere simbolo della modernità cittadina: il nuovo Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di viale Vittorio Veneto. Fino ad allora, la compravendita dei prodotti agricoli si svolgeva in spazi sparsi tra piazza Cavour, il Foro Annonario e il cortile del Palazzo Orselli. Ma quelli erano gli anni dei cambiamenti. Il nuovo mercato, moderno e funzionale, nacque per dare slancio al settore agricolo locale: una struttura, per i tempi, avveniristica, dotata di celle frigorifere, uffici, sportelli bancari e persino un ristorante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Ordinanza sul Mercato Ortofrutticolo il Sindaco Aiello: “Difendiamo la legalità e la trasparenza”. In riferimento ad alcune dichiarazioni sull’ordinanza sindacale n. 82 del 24 ottobre 2025 riguardante il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, il Sindaco Aiello ritiene opp Vai su Facebook
Il mercato ortofrutticolo. Dal boom economico ad oggi: meno banchi, ma tanto lavoro - Nel dossier della Capitale della cultura 2028 si parla di un possibile trasferimento in periferia per lasciare il posto ad alloggi per anziani, una scuola d’infanzia e una biblioteca . Secondo msn.com
Vittoria, il mercato ortofrutticolo e l'ordinanza: la parola ai concessionari - Fidatevi di Fidone, perché di mercati se ne intende, soprattutto in ottica moderna versione 2. Lo riporta lasicilia.it
Mercato ortofrutticolo: al via la procedura per la riqualificazione - Il Comune di Vicenza cerca partner per la rigenerazione del Mercato ortofrutticolo. Scrive vicenzareport.it