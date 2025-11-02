Il mercato ortofrutticolo Dal boom economico ad oggi | meno banchi ma tanto lavoro

Ottobre 1960. Mentre in Italia si cominciava a respirare l’aria nuova del "miracolo economico", anche a Forlì inaugurava una delle opere simbolo della modernità cittadina: il nuovo Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di viale Vittorio Veneto. Fino ad allora, la compravendita dei prodotti agricoli si svolgeva in spazi sparsi tra piazza Cavour, il Foro Annonario e il cortile del Palazzo Orselli. Ma quelli erano gli anni dei cambiamenti. Il nuovo mercato, moderno e funzionale, nacque per dare slancio al settore agricolo locale: una struttura, per i tempi, avveniristica, dotata di celle frigorifere, uffici, sportelli bancari e persino un ristorante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

