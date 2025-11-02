Il memorandum con la Libia si rinnova nel nome di Almasri

Si trattava di non fare niente, e il governo è riuscito a svolgere questo compito alle perfezione: oggi si rinnova in automatico il memorandum tra Italia e Libia «sulla cooperazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il memorandum con la Libia si rinnova nel nome di Almasri

