Il mare di Praz di Alberto Dassisti la poesia come viaggio tra montagne e orizzonti

Palermotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio che nasce dove la montagna incontra il mare, tra silenzi che parlano e orizzonti che chiamano: è da questa suggestione che prende vita “Il mare di Praz”, nuova raccolta poetica di Alberto Dassisti pubblicata da Edizioni Pedrini, che verrà presentata giovedì 13 novembre alle ore 20. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

