Il mare di Praz di Alberto Dassisti la poesia come viaggio tra montagne e orizzonti
Un viaggio che nasce dove la montagna incontra il mare, tra silenzi che parlano e orizzonti che chiamano: è da questa suggestione che prende vita “Il mare di Praz”, nuova raccolta poetica di Alberto Dassisti pubblicata da Edizioni Pedrini, che verrà presentata giovedì 13 novembre alle ore 20. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi al Pomeriggio di Radio Proposta Aosta ci accompagna Alberto Dassisti poesie, poeta valdostano, che ci racconta la sua nuova raccolta di poesie “Il mare di Praz”. Affronteremo insieme un viaggio tra montagna e mare, tra Praz e il mare di Linosa, insiem - facebook.com Vai su Facebook
Linosa accoglie la poesia di montagna: Alberto Dassisti presenta “Véprò – da Praz (Aosta) a Linosa, Agrigento” - 00, il Dammùso Wine Bar di via Vittorio Alfieri 8 ospiterà l’incontro “Ricordando Véprò – da ... Da blogsicilia.it