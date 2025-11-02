Il maratoneta Eliud Kipchoge si allena usando un glucometro per restare idratato
Se parliamo del più grande atleta di tutti i tempi nella maratona, non possiamo che riferirci al corridore keniota Eliud Kipchoge, che nel 2012 ha iniziato a correre i 42,195 km dopo che non era riuscito a qualificarsi per la squadra olimpica di atletica leggera del suo Paese. Da allora, per gran parte della sua carriera, Kiphoge ha vinto quasi tutte le maratone a cui ha partecipato. Dal 2018 al 2023 ha detenuto il record mondiale di maratona, con un tempo di 2:01:39 a Berlino nel 2018, sceso poi a 2:01:09 quattro anni dopo. Ma qual è la sua conquista più grande? È l'unica persona ad avere mai tagliato la barriera delle due ore nella maratona, arrivando al traguardo in 1:59:40. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Eliud Kipchoge, la prima volta a New York per l’addio alla maratona - X Vai su X
ELIUD KIPCHOGE SI RITIRA. New York potrebbe essere la sua ultima gara da atleta élite, ma le sue sfide continuano, nei commenti l'articolo completo sui suoi progetti futuri Vai su Facebook
Maratona di New York, l’ultima sfida del grande Kipchoge - Per la prima volta oggi in gara ci sarà anche il leggendario keniano, che nella Grande Mela potrebbe chiudere la sua straordinaria carriera. Si legge su msn.com
Kenenisa Bekele vs Eliud Kipchoge, è sfida (forse l'ultima) a New York Marathon - Domenica 2 novembre al via New York City Marathon, 55mila iscritti da 137. Da tuttosport.com
Maratona di New York 2025: programma, atlete e atleti da seguire e dove vedere la corsa in diretta · Atletica - Diverse stelle Olimpiche della maratona, guidate dal keniano Eliud Kipchoge, prenderanno il via alla gara domenica 2 novembre. olympics.com scrive