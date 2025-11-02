il maratoneta eliud kipchoge si allena usando un glucometro per restare idratato

Se parliamo del più grande atleta di tutti i tempi nella maratona, non possiamo che riferirci al corridore keniota Eliud Kipchoge, che nel 2012 ha iniziato a correre i 42,195 km dopo che non era riuscito a qualificarsi per la squadra olimpica di atletica leggera del suo Paese. Da allora, per gran parte della sua carriera, Kiphoge ha vinto quasi tutte le maratone a cui ha partecipato. Dal 2018 al 2023 ha detenuto il record mondiale di maratona, con un tempo di 2:01:39 a Berlino nel 2018, sceso poi a 2:01:09 quattro anni dopo. Ma qual è la sua conquista più grande? È l'unica persona ad avere mai tagliato la barriera delle due ore nella maratona, arrivando al traguardo in 1:59:40. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

