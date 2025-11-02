Il magistrato di sorveglianza Bedini | Grave carenza di personale

"Grave carenza di personale amministrativo". È il motivo, scritto nero su bianco in un ordine di servizio datato 16 ottobre, che ha indotto il magistrato di sorveglianza Marco Bedini a indicare "criteri di priorità" sul lavoro, "preso atto – si legge – dell’impossibilità di assicurare la tempestiva ed efficiente lavorazione della crescente mole di procedimenti". Bedini, 34 anni, reggiano, è al suo primo incarico dal dicembre 2022 nell’ufficio di sorveglianza con sede nel "palazzo nuovo" attiguo al tribunale. Nella sede di via Paterlini al momento lavorano lui e due colleghe che hanno competenza per le decisioni sull’intera popolazione carceraria di Reggio (più chi è alla Rems), di Parma e di Piacenza, nonché su chi è sottoposto a misura altenativa o di sicurezza in queste tre città, o agli arresti domiciliari "esecutivi" (quando diventa definitiva la sentenza nel merito). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

