di Paul McCartney Sebbene poche persone amino parlare dell’età o pensare ai problemi fisici o mentali che inevitabilmente essa porta con sé, ci sono anche molti aspetti positivi. Proprio come alla fine degli anni ’60 mi ribellavo all’etichetta di BEATLE che mi era stata affibbiata, sapevo anche che gli impulsi indipendenti che animavano i Wings non potevano durare per sempre. Con il passare del tempo acquisiamo una ricchezza di prospettiva di cui ora sono particolarmente consapevole. Shakespeare scrive della “mercé di un turbolento torrente“, un’espressione che mi piace perché dice che, se siamo fortunati, possiamo trovare misericordia alla fine del torrente impetuoso che è la vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il libro di Paul McCartney: "Io e John fratelli empatici. Così lo riportai da Yoko"