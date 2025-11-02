Il Lecce segna soffre e vince | impresa a Firenze Berisha spedisce i viola all' inferno
Segna, soffre, vince e se ne va. Meraviglioso Lecce a Firenze, la Fiorentina invece finisce "all'inferno" sportivo di questo campionato di Serie A. Perché resta in zona. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
News recenti che potrebbero piacerti
ELEZIONI REGIONALI, LOBUONO A LECCE INCONTRA IL COMITATO DEGLI AGRICOLTORI. PAGLIARO: “SEGNALE DI ATTENZIONE CONCRETO AL NOSTRO SETTORE PRIMARIO” “È un segnale di attenzione concreto e importante verso il Salento e i su - facebook.com Vai su Facebook
Il Parma non punge, Sottil segna e regala la prima vittoria al Lecce - X Vai su X
Milinkovic-Savic para, Anguissa segna: il Napoli vince a Lecce - Il portiere respinge un rigore di Camarda, il camerunese sfrutta di testa un assist su punizione di Neres e sigla il gol vittoria ... Da rainews.it
Lecce-Napoli 0-1, gol e highlights: Anguissa manda gli azzurri in testa - Il Napoli soffre, ma vince di misura a Lecce con il colpo di testa di Anguissa, deviato da Gaspar, al 69'. Scrive sport.sky.it
Lecce-Napoli risultato 0-1: gol di Anguissa, Conte soffre ma prova la mini fuga - Savic para un rigore a Camarda (mani di Juan Jesus), solo dopo Anguissa segna di testa. Scrive corriere.it