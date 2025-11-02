Il Lecce sbanca il Franchi | Viola ko 1-0 Pioli sempre più in bilico

FIRENZE – Al Franchi, il Lecce vince 1-0 contro la Fiorentina grazie a un gol di Berisha al 23’ del primo tempo. La squadra viola prova a reagire, ma resta molle e senza idee. Le occasioni sono rare, e la manovra non riesce mai a impensierire seriamente Falcone. Il primo tempo è segnato dal vantaggio ospite: cross di Morente, Berisha appoggia in rete da distanza ravvicinata. La Fiorentina tenta di reagire con Dzeko, Kean e Ranieri, ma le conclusioni non trovano lo specchio. Anche le punizioni di Berisha e Nicolussi Caviglia non sortiscono effetti. L’unica vera occasione capita a Ranieri di testa, che manda alto da due passi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it