Il Lecce batte la Fiorentina 1-0 Pioli verso l' esonero

AGI - È iniziato intorno alle ore 20 il ritiro, al momento a tempo indeterminato, della Fiorentina, reduce dal ko casalingo contro il Lecce. Tutti presenti al centro sportivo Viola Park, dirigenti, tecnico Stefano Pioli e rosa al completo, dopo un lungo confronto durato circa due ore all'interno dello stadio Franchi subito dopo il triplice fischio dell'arbitro Rapuano, mentre all'esterno infuriava la dura contestazione della tifoseria organizzata viola. Pioli non ha intenzione di dimettersi e quindi la società sta cercando di trovare una soluzione per esonerarlo, magari tramite una risoluzione di contratto per non pagare per intero i 3 milioni di euro a stagione che l'attuale tecnico gigliato dovrebbe percepire fino al 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Lecce batte la Fiorentina 1-0, Pioli verso l'esonero

