Il Lecce affonda la Fiorentina e Pioli Gol di Berisha Falcone blinda la vittoria

FIRENZE – Con un gol di Berisha al 23’ il Lecce espugna Firenze e conquista la seconda vittoria stagionale, ancora una volta in trasferta. Per la squadra di mister Di Francesco un successo importante innanzitutto per la classifica, con i giallorossi che si portano a quota nove punti, ma anche per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

