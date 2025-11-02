di Gabriele Papi Siamo nei giorni, scombussolamenti climatici permettendo, dell’ estate di San Martino: cosiddetta per l’ultimo breve periodo di tepore prima del freddo in arrivo: nell’America del Nord la chiamano l’estate indiana. San Martino, che cade l’11 novembre, fu uno dei santi ‘superstar’ dell’antichità: ovvero la storia del legionario romano, poi convertito, che in un gelido giorno d’inverno tagliò a meta il suo caldo mantello per donarlo ad un povero vestito di stracci, stravolto dal freddo. Numerosi sono i nostri borghi millenari dedicati al nome di questo santo: San Martino in Fiume, San Martino al Rubicone, San Martino in Bagnolo (Sogliano), San Martino in Converseto (Borghi): sono altrettanto numerosi in terra di Romagna, ognuno con una sua specifica denominazione di luogo, i borghi dedicati a questo santo misericordioso, protettore dei poveri, antico ‘apostolo’ della conversione dei pagani rurali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il lato ’profano’ di San Martino. All’origine della festa dei becchi