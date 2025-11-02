Il Lambrusco come non lo avete mai letto | un libro ripercorre la storia del vino gastronomico per eccellenza

Gamberorosso.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla celebrazione nella letteratura italiana del Novecento alla promozione come Red Coca Cola per conquistare l'America. Enrico Zucchi svela le tante vite del vino emiliano, colto e contadino allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

