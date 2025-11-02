Il lago piange il suo capitano | Stefano Maltagliati è morto per un malore a 53 anni
Un vero e proprio shock: è così che è stata accolta nell’Alto Garda la notizia della tragica scomparsa del 53enne Stefano Maltagliati, scomparso lo scorso 30 ottobre nella sua casa di Dro, stroncato da un malore.Una notizia che, oltre a gettare nello sconforto i famigliari e gli amici, ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
