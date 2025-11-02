Il killer della democrazia si chiama aggressività Solo la religione può salvarla
Secondo il sociologo Hartmut Rosa, l’avversario politico non è più un interlocutore ma un nemico da far tacere. La fede e la Chiesa ci possono aiutare a mantenere la capacità di ascolto. 🔗 Leggi su Laverita.info
