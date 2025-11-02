Il Grande Museo Egizio la quarta piramide da un miliardo di dollari
È il più grande museo dedicato a una singola civiltà del mondo e già questo basterebbe a raccontarne il rilievo. Ma il GEM, il Grand Egyptian Museum di Giza inaugurato ieri dal presidente Abdel Fattah al-Sisi, vuole soprattutto anabolizzare le ambizioni dell'Egitto come attore protagonista dello scacchiere mediorientale. E per questo, per accreditare la sua grandeur regionale, il leader del Cairo ha invitato alla festa re, capi di stato, primi ministri, per un totale di 79 delegazioni, esibendo l'orgoglio di un Paese «ponte culturale tra tutti i popoli del mondo che hanno a cuore la cultura e la pace», come ha detto il portavoce di al-Sisi, Mohamed El-Shenawy. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
FOTO | Inaugurato il più grande museo egizio del mondo, parata di leader alla cerimonia. #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2025/11/01/inaugurato-il-piu-grande-museo-egizio-del-mondo-parata-di-leader-alla_d4eb380b-a544-4528-b64 - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurato il più grande museo egizio del mondo, parata di leader alla cerimonia - Supera per estensione il Louvre con i suoi 500 mila metri quadrati (ANSA) ... Segnala ansa.it
L’inaugurazione del più grande museo egizio del mondo - Dopo vent'anni di progetti e numerosi rinvii, vicino al Cairo apre l'ambizioso e costoso Grande Museo Egizio di Giza ... Riporta ilpost.it
Giuli al Cairo per inaugurazione Grande Museo Egizio: "Uno scrigno che esalta la magnificenza della civiltà egizia" - Il Ministro della Cultura ha partecipato, in rappresentanza del Governo italiano, all'inaugurazione ufficiale del Grande Museo Egizio a Il Cairo ... Scrive adnkronos.com