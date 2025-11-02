il grande museo egizio la quarta piramide da un miliardo di dollari

È il più grande museo dedicato a una singola civiltà del mondo e già questo basterebbe a raccontarne il rilievo. Ma il GEM, il Grand Egyptian Museum di Giza inaugurato ieri dal presidente Abdel Fattah al-Sisi, vuole soprattutto anabolizzare le ambizioni dell'Egitto come attore protagonista dello scacchiere mediorientale. E per questo, per accreditare la sua grandeur regionale, il leader del Cairo ha invitato alla festa re, capi di stato, primi ministri, per un totale di 79 delegazioni, esibendo l'orgoglio di un Paese «ponte culturale tra tutti i popoli del mondo che hanno a cuore la cultura e la pace», come ha detto il portavoce di al-Sisi, Mohamed El-Shenawy. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

