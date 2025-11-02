Un’altra eccellenza made in Viareggio è stata presentata per la prima volta in assoluto al Fort Lauderdale International Boat Show in Florida, da parte del cantiere Next Yacht Group. Si tratta di una particolare Intelligenza Artificiale in grado di dialogare con l’imbarcazione, migliorare l’esperienza dell’ armatore e supportare l’equipaggio senza la necessità di una connessione internet. L’avanzatissimo sistema si chiama” Next AI Integrated System ”, il primo assistente AI local first integrato per imbarcazioni di alta gamma. Sviluppata in collaborazione con AI Technologies, eccellenza italiana in ambito Intelligenza Artificiale e Machine Learning, ed integrato con i sistemi di bordo con il partner YES Group, che vanta una pluriennale esperienza nel mondo della nautica, è inserita e progettata per garantire la massima privacy e affidabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gioiello di Next Group. L’intelligenza artificiale sale a bordo di uno yacht