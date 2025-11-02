Il genocidio come specchio da Colombo a Gaza da Kitchener a Ben Gurion | quando l' Occidente rivede sé stesso nel volto del carnefice

Da Colombo a Ben Gurion, da Locke a Herzl, dalle scuole missionarie ai jet F-16, al genocidio di Gaza. Cambiano solo gli strumenti, il significato resta lo stesso: l’altro deve essere cancellato perché nasca il "mondo migliore". La modernità non fu salvezza, ma riformulazione dell'assassinio di mass. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il genocidio come specchio, da Colombo a Gaza, da Kitchener a Ben Gurion: quando l'Occidente rivede sé stesso nel volto del carnefice

