Il gatto ha davvero bisogno della coperta? Quando dargliela e perché

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I gatti risentono del freddo non meno di noi, soprattutto se si tratta di individui anziani o se hanno il pelo corto. Una coperta ha molti benefici oltre al calore, può dare al micio un senso di benessere e sicurezza, soprattutto se ha il nostro odore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

gatto ha davvero bisognoZone di riposo e nascondigli: ecco perché i gatti hanno bisogno di privacy - Può passare in un attimo dal gioco più sfrenato al silenzio più totale, sparendo in un angolo o dentro un casse ... Come scrive repubblica.it

Le cure quotidiane di cui ha bisogno un gatto per rimanere in salute - Studi recenti confermano che la qualità della vita e la longevità dei gatti dipendono in larga parte ... Si legge su repubblica.it

gatto ha davvero bisognoSe hai un gatto non puoi non fare questo quiz: il risultato la dice lunga - Questo test è pensato per capire quanto riesci davvero a interpretare i segnali del tuo gatto, distinguere i comportamenti normali da quelli che possono essere fonte di problemi e applicare strategie ... Da amoreaquattrozampe.it

Cerca Video su questo argomento: Gatto Ha Davvero Bisogno