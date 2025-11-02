Il gatto ha davvero bisogno della coperta? Quando dargliela e perché

I gatti risentono del freddo non meno di noi, soprattutto se si tratta di individui anziani o se hanno il pelo corto. Una coperta ha molti benefici oltre al calore, può dare al micio un senso di benessere e sicurezza, soprattutto se ha il nostro odore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Halloween e… il gatto che graffia! Mattia, 8 anni, gioca col suo micetto nero la sera di Halloween Dopo qualche giorno… febbre, stanchezza e linfonodi gonfi! Scopri nei commenti che cosa ha davvero! Studio Medico DMC – Via Giovanni Gronchi - facebook.com Vai su Facebook

Zone di riposo e nascondigli: ecco perché i gatti hanno bisogno di privacy - Può passare in un attimo dal gioco più sfrenato al silenzio più totale, sparendo in un angolo o dentro un casse ... Come scrive repubblica.it

Le cure quotidiane di cui ha bisogno un gatto per rimanere in salute - Studi recenti confermano che la qualità della vita e la longevità dei gatti dipendono in larga parte ... Si legge su repubblica.it

Se hai un gatto non puoi non fare questo quiz: il risultato la dice lunga - Questo test è pensato per capire quanto riesci davvero a interpretare i segnali del tuo gatto, distinguere i comportamenti normali da quelli che possono essere fonte di problemi e applicare strategie ... Da amoreaquattrozampe.it