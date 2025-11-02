Il futuro dei servizi sociali e socio-sanitari nella tre giorni di Intrecci

Veronasera.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Verona sarà protagonista dal 12 al 15 novembre 2025 di “Intrecci. Servizi integrati per persone e territori che cambiano”, un evento promosso da Comunità dei Giovani Cooperativa Sociale, con il patrocinio dell’Ulss 9 Scaligera. L’iniziativa si articola in tre giornate ricche di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

